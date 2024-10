"Nur wenige haben Bayern so erschüttert wie er"

Maximilian Lotz 23.10.2024 • 15:35 Uhr Das Duell FC Barcelona gegen den FC Bayern steht ganz im Zeichen des Wiedersehens mit Hansi Flick und Robert Lewandowski. Doch auch ein anderer Barca-Star könnte in den Fokus rücken.

Es ist diese eine Szene, die nun in Spanien wieder aus dem Archiv hervorgeholt wird. Ein Kunstwerk von einem Tor - wenn so gewollt. Sicher auch begünstigt von einer Portion Glück. Die Rede ist von Dani Olmos zweitem Treffer im Finale um den Supercup 2023 in München.

Vor allem die Entstehung ist sehenswert. Einen Pass von Timo Werner spitzelte sich Olmo mit dem Rücken zum Tor mit seinem rechten Fuß an seine linke Hacke und drehte sich so besonders elegant um seinen Gegenspieler Matthijs de Ligt. Anschließend geriet Olmo ins Straucheln, hielt sich aber auf den Beinen und schloss mit der Pike durch die Beine von Sven Ulreich ab.

Auch die anderen beiden Tore dieses Abends gingen auf sein Konto. 3:0 stand es am Ende für RB Leipzig. Es war der Abend, an dem Olmo zum Bayern-Schreck wurde. „Nur wenige haben die Bayern so erschüttert wie er“, schrieb die Marca nun angesichts des erneuten Olmo-Duells mit den Münchnern.

Olmo mit besten Erinnerungen an Bayern

„Das ist eine meiner schönsten Erinnerungen. An das Spiel, an die Situation, an das, was auf dem Spiel stand, nämlich eine Trophäe wie der Supercup im ersten Spiel des Jahres“, schwelgte Olmo bei der Marca in Erinnerungen. „Es war ein traumhaftes Spiel, weil es so ablief und es so endete. Es ist eine der besten Erinnerungen, die ich an Deutschland habe, ohne Zweifel.“

Insgesamt vier Tore hat Olmo in den viereinhalb Jahren im Trikot von RB Leipzig gegen die Bayern erzielt, der eine weitere Treffer neben seiner Drei-Tore-Gala im Sommer 2023 gelang ihm im Jahr davor ebenfalls im Supercup, damals unterlag Leipzig 3:5.

Vor dem Wiedersehen in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) sind die Vorzeichen andere als noch im August 2023, allein weil de Ligt mittlerweile das Bayern- gegen das ManUnited-Trikot eingetauscht hat. An der Seitenlinie der Bayern steht nicht mehr Thomas Tuchel, sondern Vincent Kompany.

Auch bei Olmo gab es im Sommer bekanntlich einen Tapetenwechsel. Von Leipzig ging es für 55 Millionen Euro zurück zu seinem Jugendklub nach Barcelona. Doch wegen Problemen bei der Registrierung musste Olmo zunächst auf sein Debüt warten.

Jedes Barca-Spiel ein Tor: Setzt Olmo seine Serie fort?

Dann traf er in jedem seiner drei Einsätze in La Liga, ohne dabei jemals über die vollen 90 Minuten auf dem Feld gestanden zu haben. Im Schnitt traf er alle 63 Minuten für Barca.

Pünktlich zum Duell mit dem FC Bayern ist der 26-Jährige nach überstandener Muskelverletzung wieder fit, beim 5:1-Sieg gegen den FC Sevilla am vergangenen Wochenende stand er wieder im Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz.

„Dani Olmo ist ein großartiger Spieler, er hilft uns sehr. Das hat er in den Spielen, die er für uns bestritten hat, gezeigt. Je mehr Spieler wir haben, desto besser ist es“, sagte Teamkollege Raphinha über ein mögliches Comeback des Offensivstars.

Olmos Fähigkeiten könnte Barca gegen Angstgegner Bayern durchaus gut gebrauchen. Schließlich verloren die Katalanen die vergangenen sechs Spiele gegen den deutschen Rekordmeister - darunter auch das traumatische 2:8 im Champions-League-Viertelfinale 2020 auf dem Weg zu Bayerns späterem Triumph unter dem jetzigen Barca-Trainer Hansi Flick.

Wird DFB-Schreck Olmo wieder Bayerns Alptraum?

„Bayern hat eine Mannschaft, die sehr wettkampfstark ist. Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League. Das haben sie in all den Jahren gezeigt“, sagte Olmo. „Dass Barca gegen die Bayern seit sechs Spielen sieglos ist, ist eine zusätzliche Motivation für uns, zumal wir zuhause und auf einer so besonderen Bühne wie der Champions League spielen.“

Das letzte Duell mit einer deutschen Mannschaft dürfte Europameister Olmo noch bestens in Erinnerung sein. Im EM-Viertelfinale gegen Deutschland wurde er mit einem Tor und der Vorlage zu Mikel Merinos 2:1-Siegtor zum DFB-Schreck.

