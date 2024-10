Reizt der Skandal-Keeper auch den FC Bayern bis aufs Blut?

Emiliano Martínez gilt als Meister der psychologischen Kriegsführung. Das könnte auch der FC Bayern in der Champions League bei Aston Villa zu spüren bekommen.

Kalkül und mehr als Übersprungshandlung

Was der Spiegel seinerzeit als „pimmelige Übersprungshandlung“ abtat, ist durchaus Kalkül - und obendrein erfolgreich. Indem er vehement auf Gegenspieler einredet, sie zumindest unterbewusst aus dem Konzept bringt und sie ihrer Konzentration beraubt, hat Martínez sich mittlerweile einen zweifelhaften und gefürchteten Ruf erarbeitet.

So auch nach dem WM-Coup während der Siegesparade in Buenos Aires, als er eine Baby-Puppe mit dem Gesicht von Frankreichs Kylian Mbappé in den Armen hielt und inmitten der Feierlichkeiten zu einer „Schweigeminute“ aufrief - „für Mbappé, der gestorben ist!“ Oder als Martínez kürzlich nach dem 1:2 Argentiniens gegen Kolumbien offenbar einen Kameramann attackierte, auch dabei mit beleidigendem Verhalten die Grundsätze des Fair Play missachtete, wie selbst der argentinische Fußballverband missbilligte.