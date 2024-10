Rose zu Klopp: Toller Trainer, toller Mensch

Jürgen Klopp hat seinen künftigen Chef in höchsten Tönen gelobt.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat seinen künftigen Chef Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Knüller am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Liverpool noch einmal in höchsten Tönen gelobt und dessen besondere Qualitäten herausgestellt. „Als Trainer kann man von Kloppo seine Menschenführung mitnehmen, seine Offenheit und Ehrlichkeit“, sagte Rose auf der Pressekonferenz der Leipziger am Dienstagnachmittag, „inhaltlich vor allem das Verteidigen. Er ist ein toller Trainer und ein toller Mensch.“