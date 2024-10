Was Klopp bei Red Bull machen wird - und was nicht

Sieben Klubs auf vier Kontinenten: Auf Jürgen Klopp wartet im Red-Bull-Imperium ein weltumspannendes Fußball-Netzwerk, dessen Leitung er ab Januar übernimmt . Aufgaben als Trainer wird der 57-Jährige dabei ausdrücklich nicht ausüben, vielmehr soll er sich als „Head of Soccer“ um ein gemeinsames Konzept für die Vereine kümmern.

Laut RB-Mitteilung soll Klopp in Zusammenarbeit mit den Sportdirektoren der Vereine „bei der Weiterentwicklung der Red Bull-Philosophie“ helfen. Außerdem soll er „sein umfangreiches Netzwerk“ nutzen, um bei der Suche nach Toptalenten zu helfen. Zudem werde er bei der Ausbildung und Entwicklung von Trainern seinen Beitrag leisten.

Klopp steigt bei Red Bull ein

Klopp wird vor allem viel reisen müssen: Das RB-Netzwerk umfasst neben den Champions-League-Teilnehmern RB Leipzig und Red Bull Salzburg auch Vereine aus New York, Braganca Paulista (Brasilien), Liefering (Österreich) und Omiya Ardija (Japan). Beim englischen Traditionsklub Leeds United hält der Konzern zudem eine Minderheitsbeteiligung.

Oliver Mintzlaff setzt dabei auch auf das "Charisma" von Klopp. "Er wird unser Engagement im internationalen Fußball und dessen Weiterentwicklung entscheidend mitgestalten. Wir erhoffen uns in wichtigen Bereichen wertvolle und entscheidende Impulse", sagte Mintzlaff, lange Jahre in leitender Tätigkeit bei RB Leipzig tätig und mittlerweile verantwortlich für Red Bulls Sport-Projekte. Klopp werde ausdrücklich "nicht in das Tagesgeschäft" der Vereine eingebunden.