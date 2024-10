Verletzter Adeyemi: "Hoffe, dass es nicht so schlimm ist"

Ob Karim Adeyemi am Samstag bei Union Berlin dabei sein kann, ist noch offen. Der Oberschenkel macht ihm Probleme.

Der tragische Drei-Tore-Held Karim Adeyemi könnte Borussia Dortmund beim nächsten Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen. „Ich musste raus und hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, sagte der Offensivspieler nach dem historischen 7:1 (5:1) gegen Celtic Glasgow, bei dem Adeyemi zunächst überragte und dann in der 48. Minute mit Schmerzen im rechten Oberschenkel vom Platz humpelte.