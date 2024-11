Champions League: Liverpool im Rausch! Albtraum-Rückkehr für Alonso

SID 05.11.2024 • 22:54 Uhr Der deutsche Double-Gewinner kommt bei der Rückkehr von Xabi Alonso in Liverpool unter die Räder. Leverkusen bricht auseinander.

Xabi Alonso hat bei seiner emotionalen Rückkehr an die Anfield Road mit Bayer Leverkusen eine Lehrstunde in Sachen Effizienz erhalten. Der offensiv überraschend harmlose Double-Gewinner und sein spanischer Trainer mussten sich nach einer lange hochkonzentrierten Leistung in der Champions League beim FC Liverpool mit 0:4 (0:0) geschlagen geben und kassierten die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb.

Luis Diaz (61./83./90.+2) mit einem Hattrick und Cody Gakpo (63., nach Videobeweis) schossen den Tabellenführer der Premier League innerhalb von zwei Minuten und 17 Sekunden zum Sieg. Die Mannschaft von Trainer Alonso, der nach seinem Abschied aus Liverpool erstmals auf seinen alten Klub traf, hielt lange gut mit, nach der Pause spielte Liverpool dann aber seine Klasse aus.

Alonso kehrt nach Liverpool zurück

„Sie kamen mit der Intensität, die wir dann nach der Pause gebracht haben, überhaupt nicht mehr klar. Es war eine komplette Performance von uns“, fand Liverpools Kapitän Virgil van Dijk bei Amazon Prime.

In der Tabelle rutschte die Werkself vorerst ab, mit sieben Punkten aus vier Spielen liegen die Rheinländer aber dennoch auf Kurs K.o.-Runde. Liverpool sprang mit der optimalen Ausbeute zumindest vorübergehend an die Spitze.

Natürlich sei es "besonders", so Alonso, nach so vielen Jahren an die Anfield Road zurückzukehren. "Es fühlt sich großartig an", sagte der Spanier, der von 2004 bis 2009 beim FC Liverpool zum Weltstar gereift war und im Sommer auch als Nachfolger für Jürgen Klopp auf der Liste gestanden hatte. Es gehe aber nicht um ihn, betonte der Trainer, der von den Liverpooler Fans mit Applaus empfangen wurde - später stimmte das Publikum Xabi-Alonso-Gesänge an.

Mit Anpfiff war es mit den Nettigkeiten zunächst vorbei gewesen. Beide Mannschaften suchten zu Beginn bei Ballgewinnen den schnellen Weg nach vorne. Ein Feuerwerk - wie in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs am Feiertag Guy Fawkes Night und auch in unmittelbarer Nähe des Stadions - brannten die Teams aber nicht ab.

Curtis Jones (14.) verbuchte den ersten, wenn auch ungefährlichen Abschluss aufs Tor für die Elf von Klopp-Nachfolger Arne Slot. Zwei Minuten später tat es ihm Edmond Tapsoba gleich. Leverkusen kontrollierte die Begegnung zunächst. Die Gastgeber lauerten auf Konter, gefährlich wurden sie aber nur selten.

Leverkusen bricht auseinander

Mohamed Salah prüfte kurz vor dem Pausenpfiff (43.) Leverkusens Schlussmann Lukas Hradecky, fast im Gegenzug erzielte Jeremy Frimpong die vermeintliche Führung. Bei der Mitnahme berührte der Flügelflitzer den Ball aber mit der Hand, das Tor zählte nicht. Dann scheiterte der freistehende Gakpo (45.+2) an Hradecky.

Nach dem Seitenwechsel intensivierte Liverpool seine Angriffsbemühungen. Wie schon zuletzt bei der wohl besten Saisonleistung gegen den VfB Stuttgart (0:0) stand Bayer in der Defensive gut. Rund um die Stundenmarke nahm der Druck der Engländer aber erheblich zu, Leverkusen schaffte es nicht mehr, für Entlastung zu sorgen.