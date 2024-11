Champions League: Emotionaler Anfield-Empfang für Alonso

Xabi Alonso kehrt als Trainer von Bayer Leverkusen zurück an seine alte Wirkungsstätte. Im legendären Anfield wird er auch von den Liverpool-Fans begeistert empfangen.

Xabi Alonso kehrt als Trainer von Bayer Leverkusen zurück an seine alte Wirkungsstätte. Im legendären Anfield wird er auch von den Liverpool-Fans begeistert empfangen.

Schon als Xabi Alonso weit vor Anpfiff den Spielertunnel im Anfield verließ, wurde er für ein Auswärtsspiel völlig untypisch empfangen. Statt Pfiffen erwarteten den Coach von Bayer Leverkusen vor der Partie beim FC Liverpool in der Champions League viele Hände der heimischen Fans, die mit dem Spanier abklatschen wollten. Der ehemalige Spielgestalter schlug lächelnd ein.

Für Leverkusens Coach ist es eine emotionale Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. An der Anfield Road reifte der Spanier einst als Spieler zum Weltstar, nun steht er den Reds erstmals überhaupt als Gegner gegenüber.

Alonso von Liverpool-Fans begeistert empfangen

Dieses Spiel bedeute ihm „viel“, betonte Alonso vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein – und ergänzte mit leuchtenden Augen voller Vorfreude auf das vierte Königsklassen-Spiel der Leverkusener am Dienstag: „In der Champions League in Anfield zu spielen - es gibt kaum etwas Besseres.“ Alonso spielte von 2004 bis 2009 in Liverpool, gewann unter anderem 2005 die Champions League und wird auch lange nach seinem Abschied zu Real Madrid im Sommer 2009 noch immer von den Anhängern verehrt.