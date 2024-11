Bayern-Star Kane reagiert auf Hamann-Kritik

„Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, da ich in der letzten Saison gegen große Mannschaften getroffen habe“, sagte Kane auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER). Kane verwies etwa auf seine drei Tore beim 4:0-Sieg in Dortmund in der Vorsaison.