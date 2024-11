Bayerns Monster stellt Champions-League-Rekord auf

Minjae Kim überzeugt aktuell beim FC Bayern. Beim Sieg gegen Benfica Lissabon überzeugt der Innenverteidiger nicht nur mit einer fehlerfreien Defensiv-Leistung, sondern auch mit dem Ball am Fuß. Das bringt ihm sogar einen Champions-League-Rekord ein.

Seinem in der Serie A verliehenen Spitznamen „Monster“ wurde Minjae Kim in seiner ersten Bayern-Saison nur selten gerecht. Der Südkoreaner schwächelte insbesondere in der Champions League gegen Real Madrid und machte einen teils verlorenen Eindruck.