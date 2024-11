Champions League: Sané verändert das Spiel, Olise fällt ab - FC Bayern in der Einzelkritik

Stefan Kumberger 06.11.2024 • 23:31 Uhr Der FC Bayern fällt beim knappen Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon vor allem durch defensive Stabilität auf. Vorne gibt es Licht und Schatten. Die SPORT1-Einzelkritik.

Ganz neue Seiten des FC Bayern: Anders als in vielen dieser Saison ging eine Partie ganz ohne großes Spektakel über die Bühne. Beim 1:0 (0:0) gegen Benfica Lissabon am vierten Spieltag der Champions League überzeugte der deutsche Rekordmeister vor allem durch Stabilität in der Defensive und ließ keinen einzigen Schuss aufs Tor der Gegner aus Portugal zu.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insbesondere die zuletzt immer wieder kritisierte Innenverteidigung zeichnete sich aus. In der Offensive wussten nicht alle Akteure zu überzeugen. Die Bayern-Stars in der Einzelkritik.

MANUEL NEUER: In der ersten Halbzeit ein ganz entspannter Abend für den 38-Jährigen. Konnte einen weiten Ball von Benfica sogar locker mit dem Oberschenkel stoppen und an den Mitspieler bringen. Brachte in der 42. Minute aber Davies in die Bredouille. Der Kanadier wurde jedoch mit unfairen Mitteln gestoppt und die Situation wurde nicht weiter brenzlig. Im zweiten Abschnitt musste er sich ebenfalls nicht groß auszeichnen – auch weil die Abwehr vor ihm stark auftrat und keinen einzigen Benfica-Schuss aufs Tor zuließ. SPORT1-Note: 3

Bayern-Innenverteidiger stabil wie selten

KONRAD LAIMER: Bekam auf der Rechtsverteidigerposition den Vorzug gegenüber Guerreiro. Gab dabei nicht nur einen guten defensiven Part ab, sondern suchte auch immer wieder den Weg an die Grundlinie. In Sachen Wille und Laufbereitschaft wie immer ein Musterschüler, jedoch ohne den ganz großen Einfluss in Halbzeit zwei. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

MINJAE KIM: Lieferte im ersten Spielabschnitt eine seriöse Partie ab, gewann zahlreiche Zweikämpfe und konnte mit so manchem Vertikalpass in die Spitze glänzen. Ließ sich in der 66. Minute von Pavlidis nicht an der Nase herumführen, behielt die Nerven und klärte sehenswert. In den Duellen Mann-gegen-Mann bockstark. SPORT1-Note: 1,5

DAYOT UPAMECANO: Spielte genau das Spiel, das Trainer Vincent Kompany verlangt: Hoch stehen und extrem früh pressen. Das gelang dem Franzosen in der ersten Halbzeit hervorragend – auch weil die Offensiversuche der Portugiesen äußerst harmlos ausfielen. Behielt auch nach der Pause, als die Gäste aktiver wurden, den Überblick und die Abwehrreihe zusammen. SPORT1-Note: 2

Doppel-Sechs unauffällig, aber fehlerlos

ALPHONSO DAVIES: Startete ordentlich in die Partie und hatte gerade defensiv keinerlei Probleme. In der Offensive bemüht und mit guten Einzelaktionen, aber auch mit Flüchtigkeitsfehlern. Gerade wenn die Bayern nachsetzen wollten, wirkten seine Aktionen überhastet. Konnte in der Folge gerade offensiv nicht wirklich überzeugen. SPORT1-Note: 3,5

JOSHUA KIMMICH: Ließ sich gerade im Aufbauspiel immer wieder sehr tief nach hinten fallen und ordnete in der Mitte das Spiel der Bayern ohne Probleme. Nach vorne fehlten aber auch ihm die Ideen. Tauschte sich regelmäßig mit Vincent Kompany aus und wurde seiner Rolle als verlängerter Arm des Trainers gerecht. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

JOAO PALHINHA: Ging in den ersten 45 Minuten stets robust in die Zweikämpfe und war oftmals sehr weit vorne zu finden. Bekam defensiv grundsätzlich wenig zu tun, nutzte diese Tatsache aber nicht für offensiven Schwung, sondern versteckte sich ein wenig. Kam nach der Führung wieder besser in die Partie und erstickte die harmlosen Versuche der Benfica-Profis im Keim. SPORT1-Note: 3

Olise taucht ab - Musiala wieder mit dem Kopf

MICHAEL OLISE: Versuchte zu Beginn trickreich unterwegs zu sein, war aber in der ersten Halbzeit bei weitem nicht so präsent, wie man es von ihm gewohnt ist. Hatte einzelne gute Pässe (unter anderem auf Musiala) in petto, Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Baute von Minute zu Minute immer mehr ab und tauchte dann endgültig ab. Wurde in der 56. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

SERGE GNABRY: Rückte ein wenig überraschend in die Startelf. Dafür musste der zuletzt blendend aufgelegte Kingsley Coman auf der Bank Platz nehmen. Blieb lange unter dem Radar, wechselte dann mit Olise die Seite und konnte in der 38. Minute einen satten Schuss absetzen, den Trubin aber parierte. Viel mehr kam vom Nationalspieler allerdings nicht. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA: Wurde im offensiven Zentrum immer wieder gesucht und war von Beginn an Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Bayern. Scheiterte regelmäßig an der schieren Überzahl der Gäste, die ihn teilweise zu dritt attackierten. Gönnte sich eine längere kreative Pause, blieb aber tapfer und traf tatsächlich erneut per Kopf (67. Minute). Wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt und erhielt dabei stehende Ovationen. SPORT1-Note: 2

Kane bemüht - Sané empfiehlt sich

HARRY KANE: Ackerte fleißig, kam jedoch lange Zeit nicht wirklich zum Zug. Feuerte erst in der 32. Minute erstmals einen Schuss aufs gegnerische Tor ab, der aber harmlos ausfiel. Wurde in der 54. Minute kurzzeitig zum Dribbelkünstler und konnte abschließen. Allerdings setzte er den Ball neben den Kasten. Konnte sich vor dem Führungstreffer der Bayern gut per Kopf durchsetzen und legte somit den Musiala-Treffer auf. Hatte insgesamt aber schon glanzvollere Abende im Bayern-Dress. SPORT1-Note: 2,5

LEROY SANÉ: Wurde in der 56. Minute für Michael Olise eingewechselt und hatte gleich drei Minuten später eine gute Gelegenheit. Weitere fünf Minuten später bekam er für einen sehenswerten Fernschuss von der Strafraumkante Szenenapplaus – auch von Trainer Kompany. Die restliche Partie ein echter Aktivposten und mit einigen guten Aktionen. Mit ihm wurde Bayern insgesamt wesentlich gefährlicher. Empfahl sich damit für eine Rückkehr in die Startelf. SPORT1-Note: 2

{ "placeholderType": "MREC" }

KINGSLEY COMAN: Kam in der 72. Minute für Gnabry ins Spiel und brachte einiges an Schwung mit. Konnte nicht ganz an die guten Leistungen der vergangenen Partien anknüpfen, fiel aber keinesfalls ab. Hätte beim Konter in der 90. Minute konsequenter zu Werke gehen müssen. Da war mehr drin. SPORT1-Note: 3