Champions League: Bayern-Fans attackieren PSG-Boss

Die Fans des FC Bayern üben scharfe Kritik an PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi. Dabei fordern diese den Rückzug des Investors aus dem Fußball.

Mit deutlichen Worten haben die Fans des FC Bayern am Rande des Champions-League -Krachers gegen Paris Saint-Germain den gegnerischen Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi attackiert. Dabei kritisierten die Anhänger auf Spruchbändern die Ämterhäufung des 51-Jährigen.

„Minister, Klubbesitzer, TV-Rechteinhaber, UEFA-Exco-Mitglied & ECA-Vorsitzender alles in einem?“, stand auf einem Plakat, das während der ersten Hälfte auf der Südtribüne entrollt wurde.

Auf einem weiteren stand vorne am Zaun: „Der Fußball bin ich“ - in Anlehnung an den berühmten Ausspruch „L‘État, c’est moi!“ („Der Staat bin ich“) des französischen „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.