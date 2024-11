Champions League: Dank Kim! Bayern ringt PSG nieder

Der FC Bayern pirscht sich in der Champions League weiter an die Top-8 und damit das direkte Ticket fürs Achtelfinale heran. Im Kracher gegen Paris Saint-Germain setzte sich das Team von Trainer Vincent Kompany in Überzahl mit 1:0 (1:0) durch und holte damit im fünften Spiel den dritten Sieg. Den Franzosen droht mit nur vier Punkten das vorzeitige Aus. Bayern geht hingegen gestärkt in die nächsten Kracher in Dortmund und gegen Leverkusen.