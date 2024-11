Champions League: Inter Mailand vs. RB Leipzig heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.11.2024 • 17:45 Uhr RB Leipzig steht in der Champions League unter Druck. Nach vier Niederlagen in Serie muss gegen Inter Mailand ein Sieg her, um die Playoff-Chance zu wahren. So können Sie Inter gegen Leipzig live im TV und Stream verfolgen.

RB Leipzig erlebt in der neuen Ligaphase der Champions League eine Saison zum Vergessen. Vier Spiele, vier Niederlagen – der Bundesliga-Dritte steht mit dem Rücken zur Wand. Mit nur noch zwölf möglichen Punkten und einem Rückstand von fünf Zählern auf Platz 24, der die Teilnahme an den Playoffs sichert, bleibt wenig Spielraum für Fehler. Besonders bitter: Drei der vier Niederlagen kassierten die Leipziger trotz zwischenzeitlicher Führung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass das Team von Marco Rose überhaupt noch Chancen hat, ist dem neuen Champions-League-Format geschuldet. Doch die nächste Hürde könnte kaum höher sein: Am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) erwartet RB ein Auswärtsspiel beim italienischen Meister Inter Mailand.

So können Sie Inter Mailand – RB Leipzig heute LIVE im TV und Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Verletzungssorgen in Leipzig

Neben der sportlichen Krise plagen die Leipziger erhebliche Verletzungssorgen. Leistungsträger wie Xavi Simons, David Raum und Xaver Schlager fehlen ebenso wie Yussuf Poulsen und El Chadaille Bitshiabu. Am Montag reihte sich auch Lukas Klostermann in die Liste der Ausfälle ein – eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Klub mitteilte.

Die Statistik macht den Leipzigern wenig Hoffnung. Inter Mailand hat die letzten elf Champions League-Heimspiele nicht verloren und dabei in neun Partien kein Gegentor kassiert. Dennoch zeigte sich Inters Trainer Simone Inzaghi respektvoll: „Die Tabelle spiegelt nicht wider, was Leipzig bislang verdient hätte.“ Das Team von Marco Rose sei immer noch die „zweitbeste Mannschaft in der Abwehr“ in Deutschland.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine Chance im San Siro?

Doch am vergangenen Bundesliga-Spieltag kassierten die Leipziger gleich vier Tore von der TSG Hoffenheim. „Jetzt ist es an uns, wieder Ruhe in unser Spiel zu bringen. Wir haben in Mailand die Chance, es wieder besser zu machen“, sagte Leipzig-Coach Rose.