Champions League: Mbappé von gnadenloser Presse zerpflückt!

Wer war dieser Spieler, der da an der legendären Anfield Road im weißen Trikot mit der Nummer neun auf dem Rücken zum Elfmeterpunkt schritt - und was hat er mit Kylian Mbappé gemacht?

Der große Superstar, der mit so unglaublich großen Vorschusslorbeeren zu Real Madrid gekommen ist, erlebte am Mittwochabend bei der 0:2-Pleite gegen Liverpool ein persönliches Debakel. „Eine Nacht des Schreckens“, titelte die spanische Sportzeitung Marca und gab dem Franzosen die schlechteste Note aller Real-Akteure auf dem Platz.

Presse geht hart mit Mbappé ins Gericht

Carlos Carpio, stellvertretender Chefredakteur des Blattes, schrieb in seinem Kommentar, Mbappé sei „nicht mal mehr ein Schatten des Spielers, der er in den letzten Jahren war“ und machte eine Vertrauenskrise beim 25-Jährigen aus, der „als Fußballer nicht mehr wiederzuerkennen" sei.

Mbappés Elfmeter in der 61. Minute hätte die Wende bringen können. Nach einem Foul an Lucas Vázquez entschied Schiedsrichter Francois Letexier auf Strafstoß. Es wäre der Ausgleich für Real gewesen, doch Mbappé scheiterte an Liverpool-Keeper Caoimhin Kelleher.