FC Bayern: Hamann stellt Kompany infrage

„Da wird man sich jetzt zusammensetzen und schauen, was das Beste ist. Jede Position wird überdacht und wenn man sich dazu entscheidet, dass man mit dem Trainer nicht weitermacht, dann brauchst du natürlich einen anderen“, sagte Hamann bei Sky. Jedoch müssen man „erst mal schauen, wer verfügbar und auf dem Markt ist“.

„Gerüchte um Xabi Alonso gehen nicht weg“

„Die Gerüchte um Xabi Alonso gehen auch nicht weg. Einen Florian Wirtz will man, das wäre wahrscheinlich noch mal eine Trumpfkarte, wenn man den Trainer bekommt. Ich glaube, da ist im Moment nichts ausgeschlossen. Das wird jetzt unheimlich spannend, was dort in den nächsten Tagen und Wochen passiert.“