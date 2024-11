Champions League: Last-Minute-Irrsinn! Früheres Bayern-Juwel glänzt

Furiose Schlussphase in der Champions League zwischen PSV Eindhoven und Schachtar Donezk: Zwei frühere Bundesliga-Akteure sorgen für eine späte Wende.

Furiose Schlussphase in der Champions League zwischen PSV Eindhoven und Schachtar Donezk: Zwei frühere Bundesliga-Akteure sorgen für eine späte Wende.

Last-Minute-Wahnsinn am fünften Spieltag der Champions League ! PSV Eindhoven hat dank einer furiosen Endphase noch 3:2 (0:2) gegen Schachtar Donezk gewonnen, nachdem es lange nach einer Niederlage ausgesehen hatte.

Aber der Reihe nach: Danylo Sikan (8.) und Oleksandr Zubkov (37.) hatten den Verein aus der Ukraine in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. In der 69. Minute sah Gäste-Akteur Pedrinho nach einem übermäßig harten Einsteigen die Rote Karte.