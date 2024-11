Details zum Todesfall: Ex-Nationaltrainer stirbt bei Bayern-Spiel

Das Spiel des FC Bayern gegen Benfica Lissabon in der Champions League ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden . Wie sich einen Tag nach der traurigen Nachricht herausstellte, handelt es sich bei dem verstorbenen Mann um Romain Jean, den ehemaligen Trainer der luxemburgischen Frauen-Nationalmannschaft.

Bayern-Fans verzichten auf Support

Die Fans in der Allianz Arena hatten während des Spiels auf den üblichen Support verzichtet, im Stadion war es fast durchgehend sehr still.

Tief in der Nacht hatten die Bayern den Tod eines Zuschauers bestätigt: „Der FC Bayern ist in Trauer an der Seite der Angehörigen.“