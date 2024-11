Er spielte für Leipzig und Bayern - und schockt jetzt Leipzig brutal

RB Leipzig wird in der Champions League gleich zweimal von einem ehemaligen Spieler bezwungen - Nicolas Kühn hat auch eine Vergangenheit beim FC Bayern.

Ausgerechnet ein ehemaliger RB-Spieler hat Leipzig in der Champions League richtig weh getan. In der ersten Halbzeit des Duells mit Celtic Glasgow musste der Bundesligist in der ersten Halbzeit gleich zwei Gegentreffer durch Nicolas Kühn hinnehmen. Letztlich stand eine 1:3-Niederlage zu Buche.