Freche Bayern-Aktion geht beinahe unter

Michael Olise hat während des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain (1:0) mit einer kuriosen Szene für Aufsehen gesorgt, als er in der 72. Minute eingewechselt werden sollte. Der Grund: seine Schienbeinschoner.

„Olise darf noch nicht rein, weil es dem vierten Offiziellen nicht ausreicht, was er als Schienbeinschoner darbietet“, beschrieb Co-Kommentator Benedikt Höwedes bei Prime Video den Moment, der im Fernsehen nicht wirklich zu sehen war. Offenbar waren die Schienbeinschoner des Franzosen nach Ansicht des Schiedsrichters zu klein.

Der Bayern-Star diskutierte daraufhin mit dem Vierten Offiziellen Florin Andrei aus Rumänien, fand allerdings kein Gehör. So musste Olise zurück zur Bank, um sich größere Schienbeinschoner zu besorgen und durfte erst dann zur Auswechslung antreten. Aber die neue Ausrüstung blieb nicht lange an Ort und Stelle.

Kompany: „Haben ein bisschen Zeit verloren“

Ob die Schützer zu klein waren? „Es war vielleicht etwas zu genau in der Regelauslegung. Am Ende haben wir seine Schienbeinschoner getauscht“, erklärte Kompany und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich weiß nicht genau, was der Grund war, aber ich werde es noch herausfinden.“