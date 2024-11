Gegen Bayern: Torwart-Überraschung bei PSG

Paris-Saint Germain sorgt vor dem Duell mit dem FC Bayern München für eine Überraschung im Tor. Gianluigi Donnarumma fehlt zum zweiten Mal in der CL-Startelf. Sein Ersatzmann erntet bereits in der Halbzeit Kritik.

Stattdessen rückt Matvey Safonov zum zweiten Mal in dieser CL-Saison ins Tor von Paris. Zuvor hatte der Russe beim 1:0 gegen den FC Girona am ersten Spieltag in der Startelf gestanden.