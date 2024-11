Niederlage gegen Bergamo: VfB scheitert am Bollwerk

Der Europa-League-Sieger war eine Nummer zu groß für die Schwaben: Trotz wackerem Kampf ist der VfB Stuttgart am unüberwindlichen Bollwerk von Atalanta Bergamo gescheitert und hat eine gute Ausgangsposition im Kampf ums Weiterkommen in der Champions League verpasst. Der deutsche Vizemeister unterlag im zweiten Italien-Duell binnen zwei Wochen 0:2 (0:0) gegen das nach wie vor ungeschlagene Team aus Bergamo.

"Wir haben vor Atalanta größten Respekt", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel: "Es ist möglicherweise so, dass sie noch unter dem Radar fliegen. Das finde ich in keiner Weise gerechtfertigt. Wir treffen auf ein Team, das mit allen Wassern gewaschen ist. Wir wissen, dass wir uns mit einer der größten Mannschaften Europas messen dürfen."

Vor 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena lief die Atalanta-Leihgabe El Bilal Toure, der in Turin in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielt hatte, von Beginn an für die Stuttgarter auf. Dagegen mussten die Gastgeber ohne Nationalspieler Jamie Leweling (Oberschenkelverletzung) auskommen.