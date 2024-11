Pleitenserie: ManCity-Star leidet

Was der Belgier sah, bereitete ihm Sorgen. „Wir lassen zu viele Chancen zu, und im Moment ist fast jede Chance ein Tor“, sagte der 33-Jährige vor dem Champions-League -Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/ DAZN ) gegen Feyenoord Rotterdam.

Guardiola lobt De Bruyne: „Einzigartig“

Er selbst stand während der längsten Niederlagenserie seit 2006 nur dreimal für insgesamt 38 Minuten auf dem Platz, "das ist die frustrierendste Verletzung, die ich je hatte. Wenn ich fünf, sechs Monate ausfalle, weiß ich, was Sache ist. Diesmal wusste ich nicht, wann es endlich besser wird", sagte De Bruyne, der seit September über Schmerzen in der Leiste und im Unterleib klagt, "ich konnte überhaupt nicht schießen."

Pep Guardiola hätte den Belgier lieber heute als morgen wieder in der Startelf. "Wenn er voll trainieren kann, gibt er uns etwas, weil er einzigartig ist", sagte der Teammanager, "er kämpft, um in Bestform zurückzukommen. Aber er ist nicht mehr 26, 27 oder 28." Dass wichtige Spieler wie De Bruyne oder Rodri fehlen, sei ein Grund für die ungewohnte Pleitenserie. "Mit ein, zwei fehlenden Spielern kann man klarkommen", sagte Guardiola, "aber nicht mit vier oder fünf in Schlüsselpositionen."