Debakel für Pep! City-Krise immer schlimmer

Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art: James Maddison bescherte sich mit einem Doppelpack in den ersten 20 Minuten selbst und Tottenham Hotspur einen beeindruckenden 4:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Manchester City . Es war die fünfte Niederlage in Folge für die Mannschaft von Pep Guardiola – ein beispielloses Szenario für den amtierenden Meister.

Das Etihad Stadium wurde früh Zeuge einer überragenden Leistung Maddisons. Bereits in den ersten 20 Minuten brachte der englische Nationalspieler mit zwei Toren in Führung. Der Treffer zum 2:0 resultierte aus einem Fehlpass von Josko Gvardiol.

Maddison traf in der 13. und der 20. Minute und stellte damit gleich zwei Rekorde auf: Kein Spieler hat je schneller einen Auswärtstreffer gegen den amtierenden Premier League-Meister erzielt, und Maddison ist der erste Tottenham-Spieler seit Christian Eriksen, der an seinem Geburtstag trifft – dies gelang Eriksen 2016 auch gegen City.

Ist die Meisterschaft schon weg?

Die Niederlage gegen die Spurs ist bereits die fünfte Pleite in Serie. Die Krise begann vor einem Monat mit einer Niederlage gegen die Spurs im League Cup und setzte sich in der Premier League fort. Überraschende Pleiten gegen Brighton und Bournemouth sowie ein Rückschlag in der Champions League gegen Sporting hatten City bereits unter Druck gesetzt. Coach Pep Guardiola hatte erst am Donnerstag seinen Vertrag verlängert.