Rose-Zoff mit Reporter: „Lächelst du?“

Während die Leipziger in der Bundesliga als Bayern-Verfolger Nummer eins auf Kurs sind, agieren sie in der Königsklasse bislang überaus enttäuschend. Mit der 1:3-Schlappe bei Celtic Glasgow hat das Team von Marco Rose den bisherigen Tiefpunkt erreicht. Angesichts von null Punkten und Rang 33 ist es nicht weiter erstaunlich, dass die Nerven beim Leipzig-Coach enorm angespannt sind. Dies zeigte sich in einem denkwürdigen Interview, das Rose nach dem Abpfiff bei DAZN gab.

Field-Reporter Mario Rieker leitete das Gespräch mit folgender Frage ein: „Wir haben vor dem Spiel über Druck gesprochen, wie ist Ihre Mannschaft damit umgegangen?“ Rose schien sich aber weniger an der Frage, sondern mehr an der Mimik des Reporters zu stören und entgegnete ein patziges „Lächelst du?“

Rose bemängelt Zweikampfverhalten: Gewaltiger Druck vor den letzten Gruppenspielen

Für Leipzig war die 1:3-Pleite in Glasgow die vierte Niederlage in der laufenden CL-Saison, nachdem es bereits bei Atlético Madrid (1:2), Juventus Turin (2:3) und Liverpool (0:1) nicht zu einem Punktgewinn reichte. Anders als bei den ersten drei Partien war ein Sieg in Schottland fest eingeplant, um die Chancen auf die nächste Runde am Leben zu halten.