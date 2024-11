Spott für Haaland: "Halloween vorbei"

Es war ein Abend zum Vergessen für Erling Haaland - und am Ende bekam der Starstürmer von Manchester City dafür auch reichlich Hohn und Spott ab. Das blamable 1:4 (1:1) der Citizens bei Sporting Lissabon in der Champions League rückte Haaland sowohl vor als auch nach Abpfiff in ein wenig schmeichelhaftes Licht.