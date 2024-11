Manchester City am Boden! "Peps Leiden geht weiter"

SPORT1 05.11.2024 • 23:57 Uhr Manchester City befindet sich ein einer handfesten Krise: Die Mannschaft von Pep Guardiola ist so erfolglos wie seit vielen Jahren nicht mehr - die englische Presse staunt schon.

Was ist nur mit Manchester City los? Die Mannschaft von Trainerstar Pep Guardiola hat das dritte Spiel in Folge verloren! Am vierten Spieltag der Champions League musste sich der englische Meister gegen Sporting Lissabon völlig überraschend mit 1:4 geschlagen geben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im letzten Spiel von Ruben Amorim, der in Kürze von Sporting zu Citys Stadtrivale Manchester United wechselt, gingen die Skyblues sogar durch Phil Foden in Führung. Doch der Treffer zum 1:0 in der vierten Spielminute wurde schon in der ersten Halbzeit egalisiert.

Dreierpacker Viktor Gyökeres glich vor der Paus aus (38.). Nach Wiederanpfiff kam es dann knüppeldick für das Guardiola-Team. 20 Sekunden waren gespielt, als Maximiliano Araujo die Partie komplett drehte - als der Schiedsrichter das Spiel erneut freigab, dauerte es nur weitere 22 Sekunden, bis es im City-Strafraum wieder lichterloh brannte - es kam zum Elfmeter.

„Peps Leiden geht weiter“

Gyökeres ließ sich die Chance nicht nehmen, plötzlich lag Manchester mit 1:3 hinten. In der Schlussphase setzte der Mann des Spiels dann noch einen drauf (81.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Reaktionen der englischen Presse ließen nicht lange auf sich warten. „Citys 42-Sekunden-Kollaps wirft ernste Fragen für Pep Guardiola auf“, schrieb die Manchester Evening News. „Peps Leiden geht weiter“, titelte die Daily Mail. Dass gleich drei Partien in Folge verloren werden, kam seit sechs Jahren nicht mehr vor. Vier Tore hat ManCity zuletzt vor acht Jahren bei einer 0:4-Niederlage gegen den FC Barcelona kassiert.

„Emotional waren wir nicht stabil genug, und in diesem Wettbewerb muss man stabiler sein“ bemängelte Guardiola: „Hier waren wir in der ersten Halbzeit gut, aber sie können rennen und haben uns ein wenig bestraft.“

„Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Lage, und alles scheint in die falsche Richtung zu laufen“, gab auch Offensivspieler Bernardo Silva bei TNT Sports zu: „Selbst wenn wir gut spielen, nutzen wir unsere Chancen nicht, und wir kassieren zu leicht Gegentore.“

Der geknickte City-Profi meinte weiter: „Es ist schwierig, Gründe für das zu finden, was gerade mit uns passiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Mannschaft in siebeneinhalb Jahren drei Spiele in Folge verloren hat, und es sieht so aus, als ob im Moment alles schief läuft...“

{ "placeholderType": "MREC" }