Star schlägt Alarm: Neue Gefahr für den BVB!

Der Rasen im Signal Iduna Park ist in keinem guten Zustand. Die Sorge vor weiteren Verletzungen ist groß. Der erste BVB-Profi schlägt Alarm.

Der Rasen im Signal Iduna Park ist in keinem guten Zustand. Die Sorge vor weiteren Verletzungen ist groß. Der erste BVB-Profi schlägt Alarm.

In Dortmund versuchen sie alles, damit der Platz am Dienstagabend in einem möglichst guten Zustand ist – eine Herkulesaufgabe. Von der Tribüne aus sind zahlreiche braune Stellen, tiefe Furchen und Ungleichmäßigkeiten zu erkennen.