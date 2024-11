Kantersieg! Bayer bejubelt historischen Wirtz

Wirtz knackt 50-Tore-Marke

Mit seiner Glanzleistung sorgte Wirtz an diesem Abend für einen Rekord. Als erster Deutscher konnte der Shootingstar der Werkself in seinen ersten fünf CL-Auftritten fünf Treffer erzielen. Für Bayer war es sein 50. Tor.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben von der ersten Minute an sehr viel Gas gegeben, unsere Qualitäten auf den Platz gebracht und sehr viel Dominanz gehabt“, sagte Wirtz mit dem Pokal des Spielers des Spiels in der Hand nach dem beeindruckenden 5:0 (3:0) gegen RB Salzburg, mit dem sich Bayer im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug zurückmeldete.

Doppelpacker Wirtz (8., 30.), Kunstschütze Alejandro Grimaldo (11.) per Freistoß, Patrik Schick (61.) und Aleix Garcia (72.) trafen zum Sieg für die Werkself und bescherten Trainer Xabi Alonso einen Tag nach seinem 43. Geburtstag ein nachträgliches Geschenk. Nach einem Remis in Brest und der schmerzhaften 0:4-Pleite in Liverpool kehrte die Werkself in der Königsklasse in die Erfolgsspur zurück und hat mit zehn Punkten aus fünf Spielen einen Platz unter den besten Acht im Visier.