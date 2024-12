Atlético Madrid: Das beste Team in Europa?

Atlético Madrid gewinnt wettbewerbsübergreifend das zehnte Spiel in Serie. Ist das vielleicht beste Team in Europa wieder auf Titelkurs?

Während sich bei Stadtrivale Real Madrid zuletzt Frust um Kylian Mbappé breitmachte, stellt sich bei Atlético zunehmend die Frage: Baut Diego Simeone still und heimlich das beste Team in Europa? Der Vereinsrekord von 13 Siegen in Serie aus der Saison 2012/13 gerät zumindest schon ins Wanken.

Spektakuläre Atlético-Serie

Die bislang letzte Niederlage mussten die Spanier allerdings am 27. Oktober in der Liga bei Betis Sevilla (0:1) hinnehmen, ehe die furiose Siegesserie startete.

Damit das Gewinnen auch in den kommenden Wochen auch eine Selbstverständlichkeit bleibt, ist die Offensive wohl der Schlüssel zum Erfolg. In den vergangenen fünf Partien erzielte die berauschende Offensive der Rojiblancos 21 Tore.

Griezmann und Álvarez als Traumduo

Sturmpartner Álvarez erfüllte sich derweil den Wunsch, durch den Wechsel von Manchester City in die spanische Hauptstadt aus dem Schatten von Superstar Ering Haaland zu treten. Mit bisher zwölf Toren und zwei Vorlagen ist der Argentinier in dieser Saison der beste Torschütze bei den Rojiblancos.

Neben den beiden Torjägern erfährt in den spanischen Medien auch das Mittelfeld ein besonderes Lob. Allen voran Youngster Pablo Barrios. Von der in Madrid ansässigen Marca wird Barrios als „bester Mittelfeldspieler“ von Atlético beschrieben, der „langsam auf Augenhöhe mit den Besten des Kontinents ist“.

Simeone bremst Titelhoffnungen

„Groß zu träumen bedeutet, vom nächsten Spiel zu träumen und von Spiel zu Spiel, im Bewusstsein, dass wir in einer Liga spielen, in der wir mit Madrid und Barcelona konkurrieren, im Pokal können wir auch gegen sie antreten und in der Champions League können wir auch gegen sie antreten. Wir sind in La Liga, wo es zwei sehr gute Mannschaften gibt“, mahnte jüngst Trainer Simeone.