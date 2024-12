Irre Quote! Atlético mit unfassbarer Torwut

Atlético Madrid bleibt in unglaublicher Form. Das Team von Trainer Diego Simeone schlug Slovan Bratislava am sechsten Champions-League-Spieltag mit 3:1, gewann dadurch sein zehntes Spiel in Folge.

Doch nicht allein das ist bemerkenswert: Atlético schoss in diesen Spielen unfassbare 30 Tore - in den vergangenen fünf Spielen waren es ganze 21 Tore.

Superstar Antoine Griezmann trumpfte dabei erneut mit einem Doppelpack auf - das war ihm schon am Sonntag in La Liga beim 4:3 gegen den FC Sevilla gelungen.

Mit zwölf Punkten nach sechs Spielen bleibt Atlético in der Nähe von Platz acht, der zum sofortigen Einzug in die Runde der letzten 16 reicht. Für die Slowaken aus Bratislava war es die sechste Niederlage im sechsten Spiel, so schwach war zuvor in dieser Saison nur RB Leipzig gestartet.