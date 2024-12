Bayern siegt zum Jubiläum auf Schalke

Mit einem standesgemäßen Sieg zum Jubiläum hat der FC Bayern im „Heimspiel“ auf Schalke Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League genommen - das erste Etappenziel auf dem Weg zum vollmundig ausgerufenen „Titel dahoam“. Im 300. Spiel in der Königsklasse setzte sich der Rekordmeister trotz großer Personalsorgen nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Schachtar Donezk souverän mit 5:1 (2:1) durch und hat mit zwölf Punkten aus sechs Spielen wieder gute Chancen auf einen Platz unter den besten acht.

Vor 57.079 Zuschauern, vorwiegend Bayern-Fans, in der Schalker Arena, die dem ukrainischen Meister wegen des russischen Angriffskrieges als Heimspielstätte im Europapokal dient, gerieten die Münchner früh in Rückstand: Der Brasilianer Kevin (5.) überwand mit dem ersten Torschuss Daniel Peretz, der als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer sein Debüt in der Königsklasse gab. Es war das erste Gegentor für die Münchner auf Schalke seit neun Jahren.

Konrad Laimer glich aber schnell aus (11.). Thomas Müller (45.), Michael Olise (70., Foulelfmeter/90.+3) und Jamal Musiala (87.) sicherten den 177. Sieg der Bayern in der Champions League. Zwei Spiele stehen für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Gruppenphase noch aus: bei Feyenoord Rotterdam (22. Januar) und gegen Slovan Bratislava (29. Januar). Am Ende der K.o.-Spiele soll am 31. Mai in der Allianz Arena der „Titel dahoam“ stehen, den Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag ausgerufen hatte.