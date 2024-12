Champions League: Donezk - FC Bayern heute LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Abend treffen Schachtar Donezk und der FC Bayern München in der Veltins-Arena aufeinander, um ihr drittes Europapokal-Duell auszutragen. Die beiden Mannschaften standen sich zuletzt in der Saison 2014/15 im Achtelfinale der UEFA Champions League gegenüber.

Damals setzten sich die Bayern souverän mit einem Gesamtergebnis von 7:0 durch, nachdem das Hinspiel in der Ukraine torlos endete und die Münchner im Rückspiel mit 7:0 triumphierten. Thomas Müller war einer der herausragenden Spieler dieser Partie, indem er zwei Tore beisteuerte. Diese Niederlage ist nach wie vor die höchste Europapokal-Niederlage in der Geschichte von Schachtar Donezk.

Champions League: So sehen Sie Donezk - Bayern heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der FC Bayern München reist mit einer ungewöhnlichen Auswärtsbilanz in die Veltins-Arena. Die Münchner haben keines ihrer letzten fünf Auswärtsspiele in der UEFA Champions League gewonnen, was ihre längste derartige Serie seit März 2004 darstellt. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass die Bayern ihre letzten drei Auswärtsspiele in Folge verloren haben – ein Novum in ihrer Geschichte im Landesmeister-Pokal beziehungsweise der Champions League. Diese Serie wird die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sicherlich motivieren, heute Abend eine Wende herbeizuführen.