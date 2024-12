VfB Stuttgart - Young Boys Bern LIVE im TV, Stream & Liveticker - Champions League

Der VfB Stuttgart und die Young Boys Bern treffen heute Abend in der MHPArena aufeinander, und die Erinnerungen an ihre letzten Begegnungen in der UEFA Europa League Saison 2010/11 sind noch frisch. Damals konnte der VfB Stuttgart sein Heimspiel mit einem klaren 3:0-Sieg für sich entscheiden, musste sich jedoch im Rückspiel in Bern mit 2:4 geschlagen geben. Der VfB Stuttgart braucht als 27. der Tabelle dringend einen Sieg, um sich die Chance auf das Achtelfinale zu bewahren. Die Gäste aus der Schweiz liegen nach fünf Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz.