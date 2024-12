Champions League: Wontorra outet sich als Ballack-Fan

„Ich freue mich richtig auf diesen Champions-League -Abend. Er war so was wie ein Kindheitsidol für mich“, sagte Sahin bei DAZN über Ballack, der unmittelbar neben ihm auf dem Rasen stand.

Ballack war Sahins Kindheitsidol

Mit Ballack verbinde er „sehr viel. Deswegen war es schön, ihn heute hier zu haben.“ Was ihm am dreimaligen Fußballer des Jahres in Deutschland am besten gefallen habe? „Seine Aura“, sagte Sahin.