Guardiola kontert Gündogan: Irritationen nach City-Pleite

SPORT1 12.12.2024 • 18:34 Uhr Manchester City kann sich in der Champions League nicht aus der Formkrise befreien. Für Irritationen sorgen anschließend die unterschiedlichen Analysen von Ilkay Gündogan und Pep Guardiola.

Es war die nächste Niederlage in einer sich immer weiter zuspitzenden Formkrise für Manchester City. Nach dem 0:2 gegen Juventus Turin in der Champions League hat die Mannschaft von Cheftrainer Pep Guardiola wettbewerbsübergreifend nur eines ihrer vergangenen zehn Spiele gewinnen können. Die Dominanz des englischen Serienmeisters scheint vorerst gebrochen.

„Es ist sehr enttäuschend“, zeigte sich City-Star Ilkay Gündogan nach der Partie bei TNT Sports frustriert und erklärte: „Ich glaube, wir hatten tatsächlich Chancen, ein paar Tore zu schießen, aber im Moment fühlt es sich so an, als wäre jeder Angriff, den wir zulassen, so gefährlich. Ich weiß nicht.“

Weiter meinte Gündogan: „Ich habe das Gefühl, dass wir bei den Zweikämpfen manchmal etwas nachlässig sind und die Dinge unnötig verkomplizieren, anstatt einfach zu spielen.“

Gündogan: „Eine mentale Angelegenheit“

Insgesamt wollte der ehemalige deutsche Nationalspieler die derzeitigen Probleme nicht beschönigen. „Selbstvertrauen ist ein großer Teil davon und offensichtlich ist das auch eine mentale Angelegenheit“, sagte Gündogan bezüglich der Ergebnisse und führte aus: „In den entscheidenden Momenten machen wir derzeit immer das Falsche.“

Besonders sich und seine Mitspieler nahm Gündogan in die Pflicht und forderte: „Jeder einzelne Spieler muss sich selbst fragen, wie er mehr Opfer bringen kann, um seinen Beitrag zu leisten.“

Guardiola widerspricht: „Wir haben es wirklich gut gemacht“

Gegenwind bekam der Mittelfeldspieler anschließend jedoch ausgerechnet von seinem Trainer, der fand, dass City durchaus einfach genug gespielt habe. „Nein, nein, das haben wir heute geschafft. An anderen Tagen nicht, aber heute haben wir es geschafft“, meinte Guardiola auf eine Frage zu Gündogans Analyse und erklärte: „Wir haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Wir haben nicht so viele Bälle verloren wie in der Vergangenheit, wir haben es versucht und sind in Positionen gekommen.“

Stattdessen lobte der Spanier die traditionell tief stehende Defensive des italienischen Gegners und stellte heraus: „Aber selbst damit haben wir gezeigt, wer wir sind. Das Ergebnis stimmt nicht, aber die Leistung schon. Wir haben den letzten Teil verpasst, die letzte Aktion.“

Eine Auffassung der Gündogan grundsätzlich zustimmte. „Ich habe das Gefühl, wir wissen genau, was schiefläuft und was die Gründe dafür sind. Und dennoch, wenn man sich die meisten Spiele ansieht, spielen wir nicht schlecht. Wir verpassen nur das Torschießen und es ist nicht so einfach, zurückzukommen“, äußerte der 34-Jährige.

City kämpft um die K.o.-Runde

In der Königsklasse steht Manchester City vor den letzten beiden Spielen bis zur K.o.-Runde nur auf Rang 22. Punkte sind dringend notwendig, um ein überraschendes Ausscheiden zu vermeiden.