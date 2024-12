"Sehr realistisch": Xhaka mit Ansage nach Coup

Der Last-Minute-Sieg gegen Inter Mailand in der Champions League stärkt das Selbstvertrauen von Bayer Leverkusen ungemein. Mittelfeldchef Granit Xhaka macht eine Ansage.

Nachdem Bayer Leverkusen die Defensivkünstler von Inter Mailand dank eines Last-Minute-Treffers geschlagen hatte, fasste Mittelfeldchef Granit Xhaka gleich das nächste große Ziel ins Auge. „Jetzt wollen wir unter die besten acht Teams kommen“, sagte der Schweizer nach dem 1:0 (0:0) in der Champions League gegen den italienischen Meister.

Leverkusen mit spätem Treffer gegen Inter

Gegen Inter hatte Leverkusen wieder einmal einen späten Treffer gebraucht - wie so oft in der meisterlichen Vorsaison. Diesmal entschied Nordi Mukiele (90.) das Spiel und fügte dem italienischen Meister das erste Gegentor des Wettbewerbs zu. „Natürlich haben wir noch dran geglaubt, wir mussten geduldig bleiben - und am Ende machen wir noch das Ding“, sagte Jonathan Tah.