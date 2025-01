BVB-Fans sorgen für TV-Unterbrechung

Schlüter richtete sich an die Zuschauer: „Ich weiß nicht, ob sie es zu Hause auch hören. Die Dortmunder Fans hinter uns, in unserem Rücken, da fliegen Stangen aus dem Block, die man da offensichtlich losgelöst hat. Die Mannschaft ist zum Glück nicht mehr in Wurfweite.“

Die Wut der BVB-Anhänger bezog sich laut Experte Matthias Sammer aber in diesem Fall wohl nicht auf die Mannschaft, die schon längst in der Kabine verschwunden war. „Es ging nicht um die Mannschaft, es ging um den Gegner. Robin kann das besser übersetzen. Es gibt im Italienischen, wenn man da etwas nicht mag, so ein Wort, was man singt. Das haben sie gerade gesungen, es ging nicht um die Mannschaft“, war sich Sammer sicher. Der 57-Jährige spielte auch ein halbes Jahr in Italien bei Inter Mailand.