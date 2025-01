Champions League: Beim BVB hilft nur noch Tabula rasa!

BVB-Trainer Nuri Sahin steht nach der Niederlage in Bologna vor dem Aus. Doch das Kernproblem lösen, wird diese Entscheidung nicht im Ansatz. Der einzige Ausweg: Tabula rasa.

BVB-Trainer Nuri Sahin steht nach der Niederlage in Bologna vor dem Aus. Doch das Kernproblem lösen, wird diese Entscheidung nicht im Ansatz. Der einzige Ausweg: Tabula rasa.

Ein Verein versinkt im Chaos. Die 1:2-Pleite in Bologna ist der nächste Tiefpunkt des schier unaufhaltsamen BVB-Absturzes. Es hätte eine Reaktion gebraucht, um der misslichen Lage - zumindest bis zum Wochenende - zu entkommen. Doch Fehlanzeige! Die Dortmunder präsentierten sich erneut ideenlos und blutleer.

BVB-Trainer Sahin wird zum Bauernopfer

Sahin-Aus wird BVB-Probleme nicht lösen

Außerdem knirscht, hakt und qualmt es gewaltig in der Führung. Die starken Egos in der Klubspitze ziehen alle in eine andere Richtung. Überhaupt ist dieses schwarz-gelbe Machtgeflecht zu verworren und die Zuständigkeiten nach wie vor undurchsichtig.