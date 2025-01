Champions League: Auslosung heute live im Free-TV, Livestream & Ticker - muss Bayern gegen City ran?

Am heutigen Freitag wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Bekommt der FC Bayern das Hammer-Los? Wie geht es für Dortmund weiter? Alles Infos gibt es hier.

Am heutigen Freitag werden die Playoffs der Champions League ausgelost. Um 12 Uhr geht es in Lyon los, wenn die UEFA die Paarungen für die neue Zwischenrunde ermittelt.

Champions League: So können Sie die Auslosung verfolgen

So läuft die Auslosung ab

In der Ligaphase haben sich die ersten acht Teams der Abschlusstabelle direkt für das Achtelfinale qualifiziert . Die andere Hälfte der Achtelfinalisten werden in den Playoffs ermittelt.

Dafür wurde die Tabelle in Los-Paare aufgeteilt. Platz neun und zehn bilden das oberste Paar, die Teams ( Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund ) treffen auf je einen Gegner des untersten Paars (Sporting Lissabon und Club Brügge).

Das zweitoberste Paar (Platz 11 und 12) trifft auf das zweitunterste (Platz 21 und 22) und so weiter. Die oberen acht Teams der Playoff-Teilnehmer wird dabei im Hinspiel auswärts antreten und dann im zweiten Duell Heimrecht genießen.

Diese Paarungen sind im Achtelfinale möglich:

Paris Saint-Germain (15.) - AS Monaco (17.)/Stade Brest (18.)

Benfica Lissabon (16.) - AS Monaco (17.)/Stade Brest (18.)

Können deutsche Vereine in der K.o.-Runde sofort aufeinandertreffen?

Ja! Es gibt keine Beschränkungen, ab den Playoffs sind deutsche Duelle möglich. Es sind auch Duelle von Mannschaften möglich, die bereits in der Ligaphase aufeinandergetroffen sind.

Champions League 24/25: Wann finden die Playoffs statt?

Die Hinspiele werden am 11. und 12. Februar 2025 ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später am 18. und 19. Februar 2025.

Dabei spielen alle Vereine je einmal am Dienstag und einmal am Mittwoch. Die genauen Termine und Anstoßzeiten veröffentlicht die UEFA am Abend des 31. Januar nach der Auslosung.