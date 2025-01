Champions League: Bayer-Star sagt sorry für Fehltritt, mit dem er Atlético toben ließ

Der Profi von Bayer Leverkusen hatte im Jubel über den zwischenzeitlichen Führungstreffer seines Teams durch Piero Hincapié an der Eckfahne des Wanda Metropolitano gegen einen am Boden liegenden Blumenstrauß getreten - ohne zu wissen, dass dieser für Atlético-Fans und Spieler von großer Bedeutung ist.

Das steckt hinter Margaritas Blumen

Was genau es mit den Blumen auf sich hat? Seit 28 Jahren legt Kultfan Margarita diese an der Eckfahne links vom Tor vor der Südkurve ab. Begonnen hat die Tradition am 27. Juni 1996, als Margarita vier Nelken auf das Spielfeld geworfen hatte, eine für jedes Tor ihres Teams an jenem Tag.