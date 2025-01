Doppel-Rot und Wirbel um Wirtz: Bayers später Schock im Metropolitano

Bayer Leverkusen muss sich Atlético Madrid knapp geschlagen geben. In einer hitzigen Partie werden gleich zwei Spieler vom Feld gestellt – Superstar Florian Wirtz entkommt einem Platzverweis nur um Haaresbreite.

Piero Hincapié brachte die Werkself nach einer brillanten Chip-Flanke von Nordi Mukiele kurz vor dem Pausenpfiff in Führung (45.+1). Julian Álvarez erzielte nach einem Konter und einer unglücklichen Klärungsaktion von Abwehrchef Jonathan Tah den Ausgleich (52.). Schließlich schockte Álvarez die Mannschaft von Xabi Alonso spät. Sein Treffer in der Schlussphase (90.) sorgte für den 2:1-Endstand.

"Wir haben es nicht erwachsen genug zu Ende gespielt. Wir haben uns provozieren lassen und haben es ihnen ermöglicht zurück ins Spiel zu kommen”, ärgerte sich Tah nach dem Spiel bei DAZN. Und was den Ausgleichstreffer angeht: "Wir waren viel zu offen. Wir dürfen da nicht so schnell in einen Konter geraten."