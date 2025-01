Champions League: Bayern? "Deswegen ist es verdient"

SPORT1 30.01.2025 • 21:58 Uhr Der FC Bayern verpasst den direkten Sprung ins Achtelfinale und muss den Umweg über die Playoffs nehmen. Ein verdientes Szenario für die Münchner, wie Lothar Matthäus findet.

Nach acht Spieltagen steht lediglich Platz zwölf zu Buche, der FC Bayern hat den direkten Sprung ins Champions-League-Achtelfinale verpasst. Für den deutschen Rekordmeister bedeutet dies den Gang in die Playoffs, wo entweder Celtic Glasgow oder Manchester City warten.

Das haben sich die Bayern selbst zuzuschreiben, findet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

„Die Bayern haben in drei Auswärtsspielen neun Punkte liegengelassen, wo sie nicht wirklich als Außenseiter hingereist sind. Deswegen ist es verdient, dass sie in die Playoffs müssen, die sie gerne vermieden hätten“, sagte der Weltmeister von 1990 am Donnerstagabend bei RTL Nitro.

Bayern mit Doppelbelastung

Mit den neun verschenkten Punkten sprach Matthäus die Niederlagen bei Aston Villa (0:1), in Barcelona (1:4) und vor allem bei Feyenoord Rotterdam (0:3) an, die für den FCB nun eine Doppelbelastung zur Folge haben - und das in einer ohnehin schweren Woche.

Denn: Am 15. Februar gastiert der FC Bayern in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen - genau zwischen den beiden Playoff-Spielen. Das Hinspiel findet entweder am 11. oder 12. Februar statt, während das Rückspiel am 18. oder 19. Februar ausgetragen wird.