Champions League: Atlético - Leverkusen LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 21.01.2025 • 17:55 Uhr Atlético Madrid empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstagabend kommt es im Riyadh Air Metropolitano zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Atlético Madrid und Bayer 04 Leverkusen in der UEFA Champions League. Es ist das elfte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem europäischen Wettbewerb.

Beide Teams konnten bisher je drei Siege verbuchen, vier Partien endeten mit einem Unentschieden. Interessant ist, dass die Werkself in den letzten drei Spielen ungeschlagen blieb und zwei davon gewinnen konnte, was ihr sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.

Champions League: Atlético - Bayer Leverkusen heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der bei Bayer Leverkusen besonders im Fokus steht, ist Álex Grimaldo. Seit Beginn der Saison 2021/22 war kein Außenverteidiger in der Champions League an mehr Toren direkt beteiligt als der Spanier.

Mit vier Toren und acht Vorlagen hatte er maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft, auch wenn er in der Saison 2023/24 nicht in der Königsklasse zum Einsatz kam. Seine Offensivstärke könnte auch gegen Atlético Madrid entscheidend sein.

Atlético Madrids Heimstärke gegen deutsche Teams

Atlético Madrid kann in der Champions League auf eine beeindruckende Heimserie gegen deutsche Teams zurückblicken. In den letzten zehn Heimspielen gegen deutsche Mannschaften blieben die Rojiblancos ungeschlagen und holten dabei sieben Siege und drei Unentschieden.

Bayer Leverkusen will als erste deutsche Mannschaft seit Borussia Dortmund im Oktober 1996 bei Atlético gewinnen. Trainer Diego Simeone hat bisher acht Mal in der Champions League gegen Leverkusen gespielt, mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen, drei Niederlagen und zwei Unentschieden.

Offensive Schlüsselspieler: Griezmann und Wirtz im Fokus

Antoine Griezmann ist in dieser Champions-League-Saison mit vier Toren und zwei Vorlagen in sechs Spielen ein Schlüsselspieler für Atlético Madrid. Sollte ihm heute ein weiteres Tor oder eine weitere Vorlage gelingen, wäre er der erste Spieler, der in diesem Wettbewerb an 50 Toren für Atlético beteiligt war.

Auf der anderen Seite hat Florian Wirtz von Bayer Leverkusen in dieser Saison die meisten Schussvorlagen aus dem offenen Spiel heraus geliefert. Besonders bemerkenswert ist, dass er bei 14 dieser Pässe unter starkem Druck eines Gegenspielers stand. Beide Spieler könnten für den Ausgang des Spiels entscheidend sein.

Wird Atlético Madrid gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird ATM gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Atlético Madrid gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Atlético Madrid gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1