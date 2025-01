Champions League: Bologna - BVB heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Heute Abend kommt es im Renato Dall‘Ara zu einem historischen Duell, wenn der FC Bologna in der UEFA Champions League Borussia Dortmund empfängt. Es ist das erste Mal, dass sich diese beiden Mannschaften in einem europäischen Wettbewerb gegenüberstehen.

Champions League: Bologna - BVB heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Nico Schlotterbeck, der Verteidiger von Borussia Dortmund, hat sich in dieser Champions-League-Saison als Schlüsselspieler erwiesen. Er führt die Liste der Verteidiger mit den meisten progressiven Ballführungen und linienbrechenden Pässen an. Diese Fähigkeiten könnten entscheidend sein, um die kompakte Defensive von Bologna zu knacken.

Auf der anderen Seite hat Bolognas Torhüter Lukasz Skorupski in dieser Saison bereits sieben Gegentore kassiert, jedoch auch beeindruckende 10.8 Expected Goals Against abgewehrt. Seine Leistung wird entscheidend sein, um die Dortmunder Offensive um den treffsicheren Serhou Guirassy, der in 399 Spielminuten sechs Tore erzielt hat, in Schach zu halten.