BVB-Krise immer schlimmer: Druck auf Sahin wächst

„Am Ende des Tages ist Fußball ein Ergebnissport und wir konnten wieder kein Ergebnis erzielen. In der zweiten Halbzeit war es eine ordentliche Leistung, aber es muss einen gewissen Standard geben. Die Leistung war okay, aber das sollte Normalität sein. Wir haben das Spiel nicht gewonnen. Im Endeffekt können wir uns davon auch nichts kaufen“, sagte ein sichtlich enttäuschter Pascal Groß nach dem Spiel bei DAZN .

Bereits in der 18. Minute waren die Schwarz-Gelben ins Hintertreffen geraten. Ekitiké setzte Rasmus Kristensen auf der rechten Außenbahn wunderbar in Szene und der Däne sprintete Ramy Bensebaini davon. Kristensen passte in den Strafraum und fand dort Ekitiké, der am Torraumeck nur noch den Fuß dranhalten musste.