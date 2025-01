Champions League LIVE: BVB - Donezk im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 29.01.2025 • 17:53 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Schachtar Donezk. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Champions-League-Duell gegen Schachtar Donezk. In den bisherigen vier Europapokal-Begegnungen mit den Ukrainern blieb der BVB ungeschlagen, wobei sie drei Siege und ein Unentschieden verzeichnen konnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders in Erinnerung bleibt das Aufeinandertreffen in der Saison 2012/13, als Dortmund Schachtar im Achtelfinale aus dem Wettbewerb warf. Diese historische Dominanz wird den Gastgebern sicherlich zusätzlichen Rückenwind geben, um im heimischen Signal Iduna Park erneut erfolgreich zu sein. Es muss ein möglichst hoher sieg her, um vielleicht sogar noch direkt ins Achtelfinale zu kommen, auch Donezk braucht einen hohen Erfolg, um das Aus zu vermeiden.

Champions League: BVB - Donezk LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt heute Abend auf Serhou Guirassy, der in jedem seiner bisherigen fünf Champions-League-Heimspiele mindestens eine Torbeteiligung aufweisen kann.

Mit insgesamt sechs Toren und einem Assist in der Königsklasse für Dortmund und Rennes könnte Guirassy heute Geschichte schreiben, indem er als erster Spieler in seinen ersten sechs Heimspielen stets direkt an einem Treffer beteiligt ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schachtar Donezk: Gefährliche Gäste aus der Ukraine

Schachtar Donezk hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage sind, bei Bundesligaklubs zu punkten. Zwei ihrer letzten drei Gastspiele in der Champions League auf deutschem Boden konnten sie gewinnen, darunter ein bemerkenswerter 4:1-Sieg bei RB Leipzig in der Saison 2022/23. Doch zuletzt schwächelten die Ukrainer auswärts, wie die Niederlage bei der PSV Eindhoven zeigt, als sie eine 2:0-Führung aus der Hand gaben. Trotz dieser Rückschläge bleibt Schachtar ein gefährlicher Gegner, der jederzeit in der Lage ist, für Überraschungen zu sorgen.

Defensive Stabilität und taktische Herausforderungen

Ein weiterer interessanter Aspekt des Spiels wird die defensive Stabilität von Borussia Dortmund sein. In den letzten 22 Heimspielen der Champions League kassierte der BVB nur zwei Gegentore in der ersten Halbzeit, während 15 der letzten 17 Gegentore in der zweiten Hälfte fielen. Diese Statistik könnte entscheidend sein, da Dortmund bestrebt sein wird, die Defensive über die gesamte Spielzeit hinweg kompakt zu halten. Schachtar Donezk wird versuchen, diese Schwäche auszunutzen, angeführt von ihrem kreativen Kopf Heorhii Sudakov, der in dieser Saison bereits an drei Toren direkt beteiligt war und mit seinen Vorlagen und Balleroberungen eine Schlüsselrolle spielt.

Wird Borussia Dortmund gegen Schachtar Donezk heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen SHK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Dortmund gegen Donezk im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen Schachtar Donezk im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }