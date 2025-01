Champions League: 8:0 oder raus - Die irren Konstellationen um FC Bayern, BVB, Leverkusen & VfB

SPORT1 28.01.2025 • 11:51 Uhr Vor dem letzten Mega-Spieltag der Champions League geht es für Bayer Leverkusen, den FC Bayern und Borussia Dortmund noch um den Achtelfinaleinzug, der VfB Stuttgart kämpft um die Playoffs. Die Konstellationen sind allerdings extrem vielfältig.

Der letzte Vorrundenspieltag der Champions League wird zum ultimativen Rechenspiel.

Alle 18 Partien werden zeitgleich um 21 Uhr stattfinden (alle Spiele im LIVETICKER) und in fast allen geht es noch um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale (Top Acht) oder die Playoffs (Ränge 9 bis 24). So versucht Bayer Leverkusen mindestens Rang acht zu verteidigen, während der FC Bayern München und Borussia Dortmund ein mittleres Wunder benötigen. Der VfB Stuttgart hat die Playoffs im Visier, lediglich RB Leipzig ist bereits raus.

SPORT1 gibt einen Überblick über die Ausgangslage und die Szenarien der deutschen Teams. (Die Tabelle der Champions League)

Bayer Leverkusen (8. Rang, 13 Punkte, 13:7 Tore)

Gegner am 8. Spieltag: Heimspiel gegen Sparta Prag

Ausgangslage: Als Achter wäre Bayer 04 aktuell das letzte direkt für das Achtelfinale qualifizierte Team. Allerdings sind sie in der Tordifferenz nur ein Tor besser als Aston Villa. Punktgleich sind auch AS Monaco, Feyenoord Rotterdam, OSC Lille und Stade Brest. In den Playoffs ist Leverkusen aber in jedem Fall.

Die Szenarien für das Achtelfinale:

Sieg gegen Prag: Auf dem Papier ist das Heimspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Tschechen ein klarer Vorteil. Brest muss beispielsweise gegen Real Madrid ran, Feyenoord in Lille. Mit einem deutlichen Sieg stehen die Chancen für den Deutschen Meister gut, da man in diesem Fall möglicherweise auch besser platzierte Teams wie Atalanta (14 Punkte), Milan oder Atlético (beide 15) überholen könnte.

Remis gegen Prag: Reicht es nicht für einen Sieg, wäre die Chance auf die Top Acht wohl nur theoretischer Natur, da nicht nur alle punktgleichen Teams patzen müssten, sondern auch Teams wie der FC Bayern (12 Punkte) nicht gewinnen dürften.

FC Bayern München (15. Rang, 12 Punkte, 17:11 Tore)

Gegner am 8. Spieltag: Heimspiel gegen Slovan Bratislava

Ausgangslage: In den Playoffs ist der FC Bayern in jedem Fall dabei, aber um es doch noch direkt ins Achtelfinale zu schaffen, braucht es einiges an Schützenhilfe. Mindestens sieben Mannschaften müsste man am letzten Spieltag noch überholen - darunter der punktgleiche BVB (aktuell zwei Tore besser). Zudem liegen die Topteams Real und Juventus Turin nur ein bzw. zwei Tore hinter dem Rekordmeister.

Die Szenarien für das Achtelfinale:

Hoher Sieg gegen Bratislava: Zumindest der Gegner spricht für die Mannschaft von Vincent Kompany. Die Slowaken stehen mit null Punkten und nur sechs Toren auf dem 35. und vorletzten Platz. Mit einem hohen Sieg würde man nach Lage der Dinge nicht nur die punktgleiche Konkurrenz in Schach halten, sondern sich ein Szenario eröffnen, in dem Ex-Trainer Hansi Flick Schützenhilfe leisten könnte. Dessen FC Barcelona empfängt Atalanta Bergamo (14 Punkte, +14 Tore). Holt das bereits qualifizierte Barca einen Punkt, müsste der FCB „nur“ acht Tore auf Bergamo gut machen. Es müsste also ein 8:0 für die Bayern her. Intern wird offenbar genau diese Option als Hoffnungsschimmer gesehen, berichtet die Bild.

Die Crux dabei: Milan (in Zagreb) und Atletico (in Salzburg) würde auf den Rängen fünf und sechs sogar ein Remis reichen, um auf 16 Punkte zu kommen, dann wären nur noch zwei Achtelfinal-Plätze für den FC Bayern erreichbar. Gewinnen dann nur zwei der sieben Teams mit aktuell 14 oder 13 Punkten (u.a. Leverkusen und Atalanta) wäre das Münchner Ergebnis irrelevant - egal, wie hoch es ausfällt.

Sieg gegen Bratislava: Die drei Punkte allein werden nach Lage der Dinge nicht reichen, da insgesamt neun Mannschaften aus eigener Kraft auf 16 Punkte kommen können und damit auf jeden Fall vor dem FC Bayern stünden - die Top Vier der Tabelle stehen schon vor dem letzten Spieltag bei 16 Zählern. Um sich eine Chance zu geben, brauchen die Münchner also viele Tore. „Die Top-Acht zu erreichen, wird schwer bis unmöglich - es wäre ein Wunder“, sagt der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen zu Recht.

Borussia Dortmund (14. Rang, 12 Punkte, 19:11 Tore)

Gegner am 8. Spieltag: Heimspiel gegen Schachtar Donezk

Ausgangslage: Im Prinzip gilt für den BVB das Gleiche wie für den FC Bayern. Die Playoffs sind sicher, da Manchester City und Dinamo Zagreb als erste Verfolger der Top 24 bei lediglich acht Punkten stehen und somit nicht mehr vorbeiziehen können. Für einen Achtelfinalplatz müssten sieben Teams überholt werden und gleichzeitig die punktgleichen Topklubs Bayern, Real und Juve hinter sich gehalten werden.

Die Szenarien für das Achtelfinale:

Sieg gegen Donezk: Im Gegensatz zum FC Bayern haben die Dortmunder die um zwei Tore bessere Tordifferenz, allerdings in Donezk auch den schwereren Gegner. Das Bergamo-Szenario würde also ein 6:0 bedingen, das erscheint aber angesichts der aktuellen BVB-Form eher unwahrscheinlich. Entsprechend braucht es einen Sieg und dann einige Schützenhilfe. Bei den Teams mit 12, 13 und 14 Punkten gibt es auch nur ein direktes Duell (Feyenoord in Lille). Von den sechs Teams mit 13 Punkten darf maximal eins gewinnen oder Bergamo, Milan und Atletico kassieren jeweils Niederlagen, dann dürften bis zu drei Mannschaften mit 13 Zählern gewinnen, aber gleichzeitig dürfen Real, Juve und der FC Bayern nicht deutlich höher gewinnen.

VfB Stuttgart (24. Rang, 10 Punkte, 12:13 Tore)

Gegner am 8. Spieltag: Heimspiel gegen Paris Saint-Germain

Ausgangslage: Für den VfB geht es um die Qualifikation für die Playoffs. Die Schwaben stehen aktuell auf dem letzten noch qualifizierten Rang und haben das Weiterkommen gegen den direkten Konkurrenten aus Paris (punktgleich auf Rang 22) in der eigenen Hand. ManCity und Zagreb (je acht Punkte) sind die ärgsten Verfolger.

Die Szenarien für die Playoffs:

Sieg gegen Paris: Das einfachste Szenario sind drei Punkte für die Stuttgarter. Dann sind sie in jedem Fall in den Playoffs dabei. Dann kann sie niemand überholen und sie würden auch an PSG vorbeiziehen. Dann wäre sogar ein Platz unter den Top 16 drin und damit der Vorteil des Heimrechts im Playoff-Rückspiel.

Remis gegen Paris: Ein Nichtangriffspakt würde beide Teams nahezu sicher in die Playoffs bringen, da ManCity zwar auch auf elf Punkte kommen könnte, aber mit einem Sieg den FC Brügge (Rang 20) ebenfalls bei elf Zählern halten würde. Die Belgier hätten dann in jedem Fall eine schlechtere Tordifferenz als der VfB. Dieses Szenario könnte nur Zagreb mit einem 7:0-Erfolg über Milan torpedieren. Selbst dann wäre für Stuttgart aber noch nicht alles aus. Denn eine Niederlage von Benfica gegen Juve oder Sporting gegen Bologna (beiden 10 Punkte) würde Stuttgart auch dann unter den Top 24 halten - eventuell sogar eine hohe Niederlage der PSV Eindhoven.