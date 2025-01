Feyenoord - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker - Champions League

SPORT1 22.01.2025 • 17:52 Uhr Feyenoord Rotterdam empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Stadion Feijenoord. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend kommt es im Stadion Feijenoord zum Aufeinandertreffen zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Bayern München in der UEFA Champions League.

Diese beiden Teams trafen zuletzt in der Saison 2001/02 aufeinander, wobei die Niederländer in beiden Spielen sieglos blieben. Die Bayern haben eine beeindruckende Serie gegen niederländische Teams vorzuweisen, da sie in den letzten acht Champions-League-Spielen gegen Teams aus der Eredivisie ungeschlagen blieben.

Champions League: So können Sie Feyenoord - FC Bayern heute LIVE im TV, Livestream, Ticker verfolgen

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften haben in dieser Saison ihre offensive Stärke unter Beweis gestellt. Feyenoord erzielte in sechs Champions-League-Spielen bereits 14 Tore, was an ihre erfolgreiche Saison 1999/00 erinnert.

Besonders Igor Paixão hat sich als Schlüsselspieler erwiesen, mit fünf direkten Torbeteiligungen in der laufenden Saison.

Auf der anderen Seite hat Bayern München in zwei Spielen die Mehrheit ihrer 17 Tore erzielt, insbesondere beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb. Harry Kane steht zudem vor seinem 50. Champions-League-Spiel und könnte mit einem weiteren Tor seine beeindruckende Bilanz weiter ausbauen.

Defensive Strategien und Ballbesitz

Bayern München hat in dieser Champions-League-Saison mit einem niedrigen PPDA-Wert (Pässe pro Defensivaktion) und den meisten hohen Ballgewinnen seine defensive Stärke unter Beweis gestellt.

Die Münchner setzen auf eine hohe Balleroberungslinie, was ihnen ermöglicht, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Feyenoord hingegen hat in dieser Saison viele Gegentore kassiert, was auf eine anfällige Defensive hindeutet.

Dennoch wird das Team von Trainer Brian Priske versuchen, die Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden, um den Bayern Paroli zu bieten.

Schiedsrichter und Spielleitung

Die Partie wird von dem erfahrenen französischen Schiedsrichter François Letexier geleitet. Letexier ist bekannt für seine klare Spielleitung und wird sicherstellen, dass das Spiel fair und im Rahmen der Regeln verläuft.

Mit den taktischen Finessen beider Trainer und der individuellen Klasse der Spieler verspricht das Duell in Rotterdam ein fußballerisches Highlight zu werden.

Wird Feyenoord Rotterdam gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FEY gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Feyenoord Rotterdam gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Feyenoord Rotterdam gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1