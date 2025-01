Champions League: Stuttgart - PSG LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der VfB Stuttgart geht mit einer positiven Bilanz gegen französische Teams in das heutige Champions League-Duell gegen Paris Saint-Germain. In den bisherigen vier Europapokal-Duellen gegen Mannschaften aus Frankreich konnten die Schwaben zwei Siege und ein Unentschieden verbuchen.

Champions League: VfB Stuttgart - PSG LIVE im TV, Livestream, Ticker

Stuttgarts Offensivkraft und Schlüsselspieler

Der VfB Stuttgart hat in dieser Champions League-Saison mit zehn unterschiedlichen Torschützen beeindruckt, was kein anderes Team in diesem Wettbewerb überbieten kann. Besonders hervorzuheben sind Jamie Leweling und Enzo Millot, die beide jeweils zwei Tore erzielt haben. Millot ist zudem mit fünf direkten Torbeteiligungen der Top-Scorer der Schwaben in dieser Saison. Seine Fähigkeiten als Vorlagengeber und Dribbler machen ihn zu einem entscheidenden Faktor im heutigen Spiel. Stuttgart hat die Chance, erstmals seit der Saison 2003/04 zwei Heimspiele in Folge in der Champions League zu gewinnen.