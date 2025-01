Champions League: Sondersendung zum Sahin-Aus

Zudem wird Moderator Hartwig Thöne mit SPORT1 -Experte Maik Franz sprechen. Der ehemalige Abwehrspieler wird auch auf die Rolle von Matthias Sammer und die generelle Situation in der Führungsetage in Dortmund eingehen.

In SPOTLIGHT werden ab sofort drei Mal in der Woche die wichtigsten und aktuellsten Themen der Sportwelt diskutiert - und das immer am Montag, Mittwoch und Freitag ab 12 Uhr. Übertragen wird das neue Format im kostenlosen SPORT1-Livestream auf der Website, in der App und auf YouTube.